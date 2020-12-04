Burak Yılmaz, attığı iki golle Lille'e muhteşem geri dönüşle galibiyeti getirdi
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'e galibiyeti getirdi. 35 yaşındaki milli golcü, Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en yaşlı golcüsü oldu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Lille ile Sparta Prag karşı karşıya geldi. Lille sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.
Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri 35 yaşındaki milli forvet Burak Yılmaz kaydetti.
Maçın 77. dakikasında, ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'i galibiyete taşıdı.
LILLE TARİHİNİN EN YAŞLI GOLCÜSÜ
Opta verilerine göre; Sparta Prag filelerini havalandıran Burak Yılmaz, Lille formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı oyuncu oldu (35 yaş 141 gün).
Sparta Prag'ın golünü 71'de Ladislav Krejci attı. Konuk takımda Ondrej Celustka çift sarı karttan atıldı.
Bu galibiyetle puanını 11'e yükselten Lille, gruptan çıkmayı başardı. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise 6 puanda kaldı.