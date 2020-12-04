Burak Yılmaz, attığı iki golle Lille'e muhteşem geri dönüşle galibiyeti getirdi

Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz; 80 ve 84'te attığı gollerle Lille'e galibiyeti getirdi. 35 yaşındaki milli golcü, Fransız ekibinin Avrupa kupalarındaki en yaşlı golcüsü oldu.