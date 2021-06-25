Burak Kızılhan: "FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır"
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Burak Kızılhan: "FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır"

İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar - Haberler | Spor

- Burak Kızılhan: "FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır" Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3 Temmuz davası ile ilgili çıkan karara değinerek, "Fenerbahçe bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır.

- Burak Kızılhan: "FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır"

İSTANBUL - Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, 3 Temmuz davası ile ilgili çıkan karara değinerek, "Fenerbahçe bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır" diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Sekreter Burak Kızılhan, 2019 ve 2020 yılları yönetim kurulu faaliyet raporlarını okumak üzere kürsüye çıktı. Bu arada kongre üyelerinin itirazı üzerine kongreyi takip eden basın mensuplarına doğru bakan Burak Kızılhan, kürsünün yerinin değiştirilmesi ile konuşmasına başladı. Burak Kızılhan, olağan seçimli genel kurula katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, salgın süreci, dava süreçleri, TFF'ye yapılan 28 şampiyonluk başvurusu, Bankalar Birliği anlaşması gibi konular üzerine bilgiler verdi. 3 yıl önce Fenerbahçe'nin yönetimine layık görüldüklerini belirten Kızılhan, "Geride kaldığımız 3 yılda bu iradeyi hissederek çalıştık ve desteklerinizi gördük. Büyük bir coşkuyla yola çıktığımız bu uğurda bütün vaatlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağlıklı finansal bir yapıyla var olabilmesi için sağlam adımlar attığımız 3 yılı geride bıraktık. Yarıda bıraktığımız projelerimizde oldu ve bunun sebebi pandemiden dolayıdır. Salgından sonraki önceliklerimiz hayatta kalabilmek ve önümüzü görebilmek oldu. Her hafta heyecanla bir araya geldiğimiz salonlarımızı statlarımızı dolduramaz olduk. Beklenmeyen bu ayrılık manevi olarak da maddi olarak da derinden etkilendik. Kulübümüzde toplam toplamda 15 bin PCR testi uyguladık ve sporcularda 77 teknik kadroda 160 olmak üzere toplam 237 oldu. Uyguladığımız test politikasıyla kulübümüzün sağlık durumunu sürekli takip ettik" dedi.

"FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır"

3 Temmuzda ile ilgili alınan kararın masumiyetin tescili olduğunu belirten Kızılhan, "10 yılda Fenerbahçe camiasının tüm fertleri olarak alnımız ak, dik bir duruşla bir an şüphe durmadan arkasında durduk. Kulübümüze bu kumpası kuranların bazıları kaçtı. Yüce Türk adaleti bunları oldukları delikte tek tek bularak adaleti sağlayacaktır. Kısacası onlar gitti biz kaldık. Başkanımızın o gün de dediği gibi biz büyük bir sevinç içinde değiliz, aksine çalınan 10 yıl için hayal kırıklığı ve öfkeyle doluyuz. O dönem medyayı kullanarak kulübün itibarını düşürenlerden hesap soracağız. Bu işe bulaşan herkesten hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. En büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıtay'daki dosyadan kumpas davasında çıkan kararın çıkması ve Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararının çıkmasıdır. Fenerbahçe bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır" ifadelerini kullandı.

Burak Kızılhan: 'FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır'
Burak Kızılhan: 'FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır'
Burak Kızılhan: 'FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır'
Burak Kızılhan: 'FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ozan Buğra Koşar

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Burak Kızılhan: "FETÖ, sarı-lacivert duvara çarpmıştır" - Haberler Spor
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