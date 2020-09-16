Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında? Burak Kapacak hangi ayakla, hangi pozisyonda oynuyor? Burak Kapacak hangi takımda?
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Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında? Burak Kapacak hangi ayakla, hangi pozisyonda oynuyor? Burak Kapacak hangi takımda?

Transfer çalışmaları için birden fazla takımın kendi bünyesine almaya çalıştığı Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak hangi takımda? Burak Kapacak kaç yaşında? Burak Kapacak hangi ayakla oynuyor?

Burak Kapacak kimdir? Burak Kapacak kaç yaşında? Burak Kapacak hangi ayakla, hangi pozisyonda oynuyor? Burak Kapacak hangi takımda?
16.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.09.2020 16:55

Burak Kapacak transferi tamamlandı. Burak Kapacak için birçok takım sıraya girmişti!

BURAK KAPACAK KİMDİR?

8 Aralık 1999'da doğan Burak Kapacak, sağ bek pozisyonunda forma giyiyor. Genç futbolcu aslen Bursa doğumludur ve burcu Yay'dır.

Futbol hayatına doğup büyüdüğü şehir olan Bursa'da başlayan Burak Kapacak, Bursaspor alt yapısında kariyerine başlamıştır. 2018 yılında 50 Bin Euro imza karşılığında profesyonel kariyerine ilk adımı atmıştır. 2019 - 2020 sezonunda Burak Kapacak toplam 20 müsabakada rol aldı ve 1172 dakika boyunca sahada kaldı.

Burak Kapacak'ın boyu ise 1.80 cm'dir.

BURAK KAPACAK KAÇ YAŞINDA?

1999 doğumlu Burak Kapacak 21 yaşındadır.

BURAK KAPACAK HANGİ AYAKLA OYNUYOR?

Sağ ayakla oynayan futbolcu, sağ bek pozisyonunda yer alıyor.

BURAK KAPACAK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

99 doğumlu genç futbolcu, TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da forma giyiyordu. Fenerbahçe tarafından transferi gerçekleştirildi.

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