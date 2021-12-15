Burak İnce'den Altınordu'ya görkemli veda

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu, 17'nci hafta müsabakasında evinde oynadığı Kocaelispor maçında müthiş bir geri dönüşe imza attı. Rakibi karşısında 2-0 geriye düşen kırmızı-lacivertliler, önemli eksiklerine rağmen karşılaşmayı 3-2 kazanarak büyük bir sevinç yaşadı. Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı Burak İnce ise takımına gol ve zaferle veda etti. İzmir ekibinin Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld'e sattığı genç orta saha oyuncusu yuvasında son maçına çıktı. Mücadeleye 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu galibiyetin baş mimarı oldu.

Altınordu'yu 3-2 öne geçiren golü kaydeden Burak, 83'üncü dakikada da penaltı yaptırdı. Ancak Recep penaltı atışından yararlanamadı. Karşılaşmanın 87'nci dakikasında yerini Yusuf Yalçın'a bırakan Burak, 90 dakika sonunda duygusal anlar yaşadı. Takım arkadaşları Altınordu formasını son kez giyen Burak İnce'yi omuzlara alıp havaya attı. Arkadaşlarıyla 3-2'lik galibiyetin coşkusunu yaşayan Burak'ın Altınordu'ya vedası görkemli oldu. Burak İnce ocak ayından itibaren Arminia Bielefeld formasını giyecek.

Burak'ı Bundesliga'ya gönderdikleri için ayrıca bir mutluluk yaşadıklarına değinen Hüseyin Eroğlu, "Burak İnce'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Burak son maçını oynadı ve iyi de oynadı. O'nu Bundesliga'ya gönderdiğimiz için mutluyuz. Bence bu Türkiye için, ülke futbolu için çok iyi bir habe. Ben15 yaşında Burak'a inanıp oynattığımda belki o da buna inanmıyordu ama doğru zamanda onu oynattık. Burak'ın önümüzdeki süreçte başarılı olacağına inanıyorum" dedi. Devre arası transfer dönemi hakkında da konuşan Eroğlu, "Devre arasında en az 3 oyuncu kadromuza katmayı düşünüyoruz. Devre arasında oyuncu bulmak kolay değil. Bize uyum sağlayacak ve gelişimini devem ettirecek oyuncular alacağız. Savunma, orta saha ve forvet transferi yapmayı düşünüyoruz" yorumunu yaptı.