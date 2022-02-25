Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı - Haberler
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Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

Diğer - Spor
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Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bazı fanatik taraftarlardan tehdit alıyor. Adresinin paylaşılmaya başlamasından tedirgin olan Başkan Elmas, 3 milyon dolara villasını sattı.

Galatasaray'ın 38'inci başkanı Burak Elmas, ilk sezonunda takımının aldığı sonuçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Bir yandan takımını ayağa kaldırmaya çalışan başkan, bir yandan da ev adresine kadar ulaşan tehditlerle uğraşıyor.

Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

Bazı fanatiklerin ev adresini paylaşmasından büyük rahatsızlık duyan Elmas, Beykoz'da oturduğu lüks sitedeki villasını 3 milyon dolara sattı. Evi, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın aldı. Başkan Elmas'ın yeni adresini sır gibi sakladığı öğrenildi.

Burak Elmas zor günler geçiriyor! 3 milyon dolara villasını sattı

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Galatasaray Başkanı'nın kararını değerlendirdi.

İşte Bülent Cankurt'un bugünkü yazısı;

"Galatasaray'a 38. başkan olan ve ilk sezonunu yaşayan Başkan Burak Elmas, bir yandan çok kötü giden takımını ayağa kaldırmaya çalışırken bir yandan da işi ailesine tehdide kadar götüren fanatiklerle uğraşmak zorunda kalıyor. Bir röportajında fanatiklerin, evinin adresini bile verdiğini söyleyen Burak Elmas'ın, bu yüzden mi bilmiyorum ama evini değiştirdiğini öğrendim.

Elmas, Beykoz Konakları'ndaki villasını, 3 milyon dolara satmış. Villayı, Oytun Özdoğan adlı bir iş insanı satın almış. Burak Elmas yeni yuvasını nerede kuracak bilmiyorum ve öğrenmek de istemedim. Gerçi bilsem de söylemem. Çünkü sırf başkanı olduğu takım kötü sonuçlar alıyor diye eşini ve çocuklarını bile tehdit eden, onlara ağıza alınmayacak sözler söyleyen fanatikler varken yeni yuvasının semtini bile söylemem."

Diğer - Spor

Galatasaray, Burak Elmas, Ali Koç, Spor, Haberler

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