Süper Lig'in devleri TFF'ye karşı geri adım atmıyor! Elmas, "Bu şartlar altında devam etmeyeceğiz" dedi

Süper Lig'in 4 büyük kulübünün başkanı Habertürk'te bir araya geldi. Kulüplerin ortak sorunlarının konuşulduğu buluşmada Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nin TFF'ye gönderdiği maça çıkmama ihtarının gerekçelerini anlattı. Elmas yaptığı açıklamada, "Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil" ifadelerini kullandı.

4 Büyükler'in başkanlarının katıldığı tarihi canlı yayında kulüplerin ortak sorunları ele alındı. Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği'nin TFF'ye çektiği maça çıkmama restine ilişki önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ ULTİMATOM VERMEDİK"

Federasyon ile yapılan görüşmelerin kayıt altına alınmasını talep eden Burak Elmas şu ifadeleri kullandı:

"Biz ültimatom vermedik, bu sorunları beraber halletmemiz lazım dedik. Bu problemlerle devam edemeyiz. Bugün gelen cevabı anlamanız mümkün değil. Birçok yeri yanlış. Yabancı kuralı yap-boza döndü. Her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Bunlar hallolması gereken meseleler. Dönemsel, başka kaygılarla verilmiş kaygılar var.

"ŞU ANDA ÜZÜM YOK, BAĞCI ORTADA DOLAŞIYOR"

Bundan böyle her şeyi şeffaf şekilde konuşacağız. Kapalı kapılar ardından olmayacak artık hiçbir şey. Taleplerimiz belli. Bu taleplerin bu kulüplerin selameti için yerine getirilmesi gerekiyor. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede hepimizin sorunları aynı. Bu şartlar altında devam edemeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Şu anda üzüm yok, bağcı ortada dolaşıyor. Bu artık idare edllecek bir sistem değil. Bunu kapalı kapılar ardında değil şeffaf değil. Biz Galatasaray olarak zabıtlara geçmeyen Federasyon'la hiçbir toplantı yapmayacağız. Rakamlarımız açık, borcumuz açık. Herkes her şeyi biliyor. Burada dirayetli davranacağız, çünkü bu işin sonu Türk futbolu için iyi değil." ifadelerini kullandı."