Burak Elmas'dan Galatasaray yönetimine 'iptal davası' ihtarı
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Burak Elmas'dan Galatasaray yönetimine 'iptal davası' ihtarı

Burak Elmas'dan Galatasaray yönetimine 'iptal davası' ihtarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, seçimi 29 Mayıs'tan ileri bir tarihe erteleyen sarı-kırımızılı yönetime ikinci kez noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Elmas yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın mevcut yönetim kurulunun kanuna ve tüzüğe açıkça aykırı olan bu karardan rücu etmesini talep ediyoruz. Aksi halde en kısa sürede yönetim kurulunun açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararına karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacağız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Burak Elmas, seçimi 29 Mayıs'tan ileri bir tarihe erteleyen sarı-kırımızılı yönetime ikinci kez noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Elmas, seçim tarihi konusunda Galatasaray Yönetimi'ne karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası da açabileceklerini ifade etti.

Burak Elmas'ın yazılı açıklaması şu şekilde:

"GALATASARAY'IN YARINLARINI KİMSE KARARTAMAZ"

"Yaklaşık iki yıldır Galatasaray'ın doğru yönetilebilmesi için ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte, istisnasız bütün kurullarımızda çalışacak ve Galatasaray'ı hak ettiği yere getirecek çalışma arkadaşlarımızı sizin takdirlerinize sunduk.Galatasaray ile ilgili projelerimizi kamuoyuna açıkladık. Galatasaray, yalnızca bir spor kulübü değil, sosyalleşme süreci, değer yargıları ve kültürüyle 30 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür. Kimse Galatarasay'ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini karartamaz. Hiçbir Galatasaraylı buna müsaade etmez. Türkiye'nin en köklü kurumu olan bu kulübün vicdanı kıymetli Galatasaraylılardır.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Genel kurulun iradesine hiç kimse ipotek koyamaz. Biz de hukuk devletinin gereği olarak bugün itibariyle yönetim kurulu üyelerine ve denetim kuruluna ikinci defa noter marifetiyle ihtarnamemizi keşide ettik. Galatasaray'ın mevcut yönetim kurulunun kanuna ve tüzüğe açıkça aykırı olan bu karardan rücu etmesini talep ediyoruz. Aksi halde en kısa sürede yönetim kurulunun açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararına karşı ihtiyati tedbir talepli iptal davası açacağız. Kıymetli Galatasaraylılar hiç merak etmesin. Biz bütün Galatasaraylılar adına hak arama özgürlüğümüzü kullanıp, hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Birlikte çok şey başaracağız, güzel günler yakın..."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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