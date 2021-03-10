Burak Deniz kimdir? Burak Deniz hayatı ve biyografisi! Burak Deniz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Burak Deniz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Burak Deniz hakkında merak edilenler. Burak Deniz hayatı ve biyografisi. Burak Deniz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Burak Deniz merak konusu oldu. İşte Burak Deniz hakkında merak edilen Burak Deniz kimdir, Burak Deniz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BURAK DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1991

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,85 m

Burak Deniz (d. 17 Şubat 1991, İstanbul), Türk oyuncudur. Burak Deniz, 17 Şubat 1991'de İstanbul'da doğdu. İzmit'te büyüdü. İzmit 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nun ardından Gazi Lisesi'ni bitirdi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi okudu. Henüz lise yıllarındayken gittiği oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü Gökçe Doruk Erten tarafından keşfedilmesiyle oyunculuk kapıları açılmış oldu. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır.