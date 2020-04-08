Bulgaristan'da CSKA Sofya, koronavirüs yasağını delerek antrenman yaptı Bulgaristan Ligi ekiplerinden CSKA Sofya, devletin koyduğu yasağı deldi ve antrenman yaptı. Koronavirüs nedeniyle 23 kişinin hayatını kaybettiği ve olağanüstü hal bulunan Bulgaristan'da CSKA'nın antrenman yapması şaşkınlık yarattı.

Bulgaristan Süper Lig ekiplerinden CSKA Sofya, hükümetin koronavirüs önlemleri kapsamında koyduğu yasağı delerek antrenmanlara başladı.

Bir internet sitesinde yayımlanan videoda kırmızı beyazlıların Sırp teknik direktörü Milos Kruscic, iki antrenör ve en az 6 yabancı futbolcunun, Pançerevo'daki tesiste bir araya gelerek idman yatığı görüldü.

13 MAYIS'A KADAR OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLMİŞTİ

Oysa ki 13 Mayıs'a kadar olağanüstü hal edilen Bulgaristan'da takımların antrenman yapmasının yasak olmasının yanından ikiden fazla yetişkin bir araya gelemiyor.

Bulgaristan'da geçen hafta da Lokomotiv Plovdiv takımı hakkında, yasağı delip antrenman yapma suçlamasıyla soruşturma açılmıştı. Bulgaristan'da bugün itibarıyla 581 vaka ve 23 ölüm bulunuyor.