Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
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Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu

Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde villasının yanındaki villa şantiyesini bastığı iddia edilen iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında şantiye yöneticileri, 'Araziye izinsiz girmek'ten suç duyurusunda bulundu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde villasının yanındaki villa şantiyesini bastığı iddia edilen iş insanı Bülent Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında şantiye yöneticileri, 'Araziye izinsiz girmek'ten suç duyurusunda bulundu. Eczacıbaşı Holding'den yapılan açıklamada ise, "Kamu mülkiyeti olan bir araziden Bülent Eczacıbaşı geçerken, ruhsatsız bir inşaatın görevlilerince kendisinin engellendiği" ileri sürüldü.

İş insanı Bülent Eczacıbaşı, villasının yakınında devam eden villa inşaatı çalışanları ile geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşamıştı. Şantiye çalışanları, Bülent Eczacıbaşı ve çalışanlarına, "Burası özel arazi, buraya giremezsiniz" dedi. Bülent Eczacıbaşı ise, "Biz ister çıkarız ister çıkmayız, kimse bir şey yapamaz" yanıtını verdi. Aynı çalışanın, "Polise şikayet edeceğiz" uyarısı üzerine Eczacıbaşı, "Et" dedi. Ardından Eczacıbaşı'nın yanında bulunan belinde silahı olan biri, şantiye çalışanının elindeki telefonu zor kullanarak alıp, çektiği görüntüleri silmeye çalıştı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.Olayın ardından şantiye yönetimi, savcılığa giderek Bülent Eczacıbaşı ve çalışanları hakkında 'Araziye izinsiz girmek'ten suç duyurusunda bulundu.

Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu
Bülent Eczacıbaşı hakkında, şantiye bastığı iddiasıyla suç duyurusu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün

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