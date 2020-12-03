Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu
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Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu

03.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:37
Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.

Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK MANTAR"

Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti. İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.

Söz konusu mantardan görüntüler;

Görenler gözlerine inanamadı! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu
Görenler gözlerine inanamadı! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu
Görenler gözlerine inanamadı! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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