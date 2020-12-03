Görenler gözlerine inanamıyor! Bodrumlu vatandaş 5 kilo 624 gram ağırlığında mantar buldu

Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu.

"GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK MANTAR"

Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti. İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.

Söz konusu mantardan görüntüler;

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ