Buick Enspıre Elektrikli Offroad Suv Konsept, 600 Km Menzil!

Buick'in yeni offroad EV konsepti, iddialı bir 370 millik menzile sahip.



Buick ENSPIRE Elektrikli Offroad SUV Konsept, 600 Km MENZİL! Enspire, Cadillac CT6 hibrid'in yenilikçi süper kendi kendine sürüş sistemini kullanıyor.

Maceraperest offroad tutkunları i çin pekte bilinmeyen bir marka olan Buick, gerçekten de havalı görünen bir elektrikli offroad suv konsept modeli duyurdu. Enspire crossover, bir Camaro SS ve Cadillac XT5'in çocuğu gibi. Ancak esas dikkat çeken kaputun altında kullanılan elektrikli motorları ve pillerinin nereye yerleştirildiği. Dört saniyede 100 km/saate çıkan aracın 410 Kw'lık bir elektrik aktarma organı ve tek şarjda 370 mil – yaklaşık 600 km mesafeye kadar götürebilecek bir bataryaya sahip. Konsept bir cihaz i çin bile dikkat çekici ve iddialı özellikler bunlar.

The 2018 Buick Enspire all-electric concept SUV

General Motors üzerinde çalıştığı bir çok yenilikçi teknolojiyi bu aracın üzerine koymuş görünüyor. Cadillac CT6'nın (nedense Cadillac deyince benim aklıma yerli otomobil çalışmaları geliyor ) Super Cruise semi-autonomous sistemini ile donatılmış durumda.

Diğer teknik ve teknolojik özellikleri arasında navigasyon ve eğlence sistemleri, 5G bağlantısı ve çeşitli OLED Ekranlar yer alıyor. Ayrıca tiyatro tipi oturma düzenine sahip.

Basın Fotoğraflarına bakıldığında araç nehirlere ve dağlara tırmanmaya hevesli lüks bir EV olarak sunuluyor. Söz konusu görseller Buick markasının oldukça popüler olduğu Çin'deki Pekin Otomobil Fuarı'nda gösteriliyor.

The 2018 Buick Enspire all-electric concept SUV



The 2018 Buick Enspire all-electric concept SUV

Çinli otomobil üreticisi 2023 yılına kadar 20 elektrikli araç sözü vermişti. Buick Enspire gelecekteki EV'lere ilham kaynağı olarak gösteriliyorsa, Elektrifikasyon için oldukça iddialı bir başlangıç olduğunu söyleyebiliriz.

Buick

https://www.teknotalk.com/buick-enspire-elektrikli-offroad-suv-konsept-63343/