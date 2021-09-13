Bugün maç var mı? 13 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda?
Bugün maç var mı? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. . La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçları vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül Pazartesi bugün hangi maçlar var? Hangi maç, hangi kanalda?
Liglerde heyecanlar sürüyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA'nın takımlar seviyesindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları daaraştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Eylül Pazartesi günü hangi maçlar var?" sorularını araştırmakta. Bugün yapılacak futbol maçları ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Premier Lig, La Liga, Serie A,Liga NOS, Eredivisie ve Süper Lig maçları oynanacak.
13 EYLÜL HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
Spor Toto Süper Lig
20.00 ---> Gaziantep FK - Antalyaspor ---> BeiN Sports 1
20.00 ---> Alanyaspor - Giresunspor ---> BeiN Sports 2
La Liga
21.00 ---> Getafe - Elche ---> Smart Spor HD
23.00 ---> Granada - Real Betis ---> Smart Spor HD
Liga NOS
21.00 ---> Maritimo - Arouca ---> Bilyoner TV
23.15 ---> Tondela - Estoril ---> Bilyoner TV
Eredivisie
21.00 ---> Eindhoven - Helmond ---> Bilyoner TV Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Serie A
21.45 ---> Eindhoven - Helmond ---> S Sport Plus
Premier Lig
22.00 ---> Everton - Burnley ---> S Sport