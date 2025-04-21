BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 21 Nisan bugün maç var mı, hangi kanalda?

21 Nisan bugün maç var mı sorusunun cevabı netleşti. Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da heyecan dolu maçlar futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün kimin maçı var ve hangi maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler için "bugün kimin maçı var" ve "21 Nisan hangi maçlar oynanıyor" gibi soruların yanıtları oldukça önemli. İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar ve yayın bilgileri!

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Trendyol Süper Lig

20:00 - Alanyaspor vs Samsunspor (Bein Sports 1)

Trendyol 1. Lig

20:00 - Iğdırspor vs Sakaryaspor (TRT Spor, Bein Sports 2)

İsveç Allsvenskan

15:00 - Djurgarden vs GAIS (Tuttur TV)

Danimarka Süper Ligi

17:00 - Brondby IF vs Randers (Tuttur TV)

19:00 - Kopenhag vs Aarhus (Tuttur TV)

Romanya Liga 1

18:00 - Petrolul vs Gloria Buzau (Tuttur TV)

21:00 - Dinamo Bükreş vs Craiova (Tuttur TV)

Norveç Eliteserien Ligi

18:00 - Fredrikstad vs Sandefjord (Tuttur TV)

20:15 - Molde vs Bodo Glimt (Tuttur TV)

Suudi Arabistan Pro Lig

18:55 - Al Hilal vs Al Shabab (S Sport Plus)

21:00 - Al Ittihad vs Al Ettifaq (S Sport Plus)

Hollanda Kupası

19:00 - AZ Alkmaar vs GA Eagles (S Sport Plus)

İspanya La Liga 2

21:30 - Eibar vs Malaga (Tuttur TV)

Fransa Ligue 2

21:45 - Annecy vs Lorient (Bein Sports 4)

İngiltere Premier Lig

22:00 - Tottenham vs Nottingham Forest (Bein Sports 3)

İspanya La Liga

22: 00 - Girona vs Real Betis (S Sport, Tuttur TV, S Sport Plus)