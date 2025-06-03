Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? sorusu, 3 Haziran 2025 Salı günü spor karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbol ve basketbol tutkunlarının en çok aradığı konular arasında yer alıyor.
3 Haziran maç takvimi, hem futbol hem basketbol alanında önemli mücadelelere sahne olacak. "Bugün kimin maçı var?" sorusunun yanıtı ve yayın bilgileri aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur. Birçok kişi, bugün kimin maçı var? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran maç takvimi! Bugün kimin maçı var? İşte detaylar...
3 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2
20:00 İrlanda - Slovenya
20:00 Yunanistan - Türkiye (TRT Spor)
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1
21:30 Avusturya - Almanya
21:30 Hollanda - İskoçya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2
21:00 İsviçre - Norveç
21:00 İzlanda - Fransa
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3
20:00 Portekiz - Belçika
20:00 İspanya - İngiltere
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4
20:30 İsveç - Danimarka
20:30 Galler - İtalya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1
20:00 Polonya - Romanya
20:00 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3
20:00 Macaristan - Belarus
20:00 Finlandiya - Sırbistan
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4
20:00 Hırvatistan - Ukrayna
20:00 Arnavutluk - Çek Cumhuriyeti
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1
20:00 Cebelitarık - Moldova
20:00 Faroe Adaları - Slovakya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2
20:00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi
20:00 Andorra - Malta
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3
20:00 Lihtenştayn - Ermenistan
20:00 Kazakistan - Lüksemburg
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4
20:00 Litvanya - Karadağ
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 5
20:00 Bulgaristan - Estonya
UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 6
20:00 Letonya - Kosova