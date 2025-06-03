Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran maç takvimi! Bugün kimin maçı var?

Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran maç takvimi! Bugün kimin maçı var?
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Bugün hangi maçlar var? sorusu, 3 Haziran 2025 Salı günü spor karşılaşmalarını takip etmek isteyen futbol ve basketbol tutkunlarının en çok aradığı konular arasında yer alıyor.

3 Haziran maç takvimi, hem futbol hem basketbol alanında önemli mücadelelere sahne olacak. "Bugün kimin maçı var?" sorusunun yanıtı ve yayın bilgileri aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur. Birçok kişi, bugün kimin maçı var? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, Bugün hangi maçlar var? 3 Haziran maç takvimi! Bugün kimin maçı var? İşte detaylar...

3 HAZİRAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

20:00 İrlanda - Slovenya

20:00 Yunanistan - Türkiye (TRT Spor)

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1

21:30 Avusturya - Almanya

21:30 Hollanda - İskoçya

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2

21:00 İsviçre - Norveç

21:00 İzlanda - Fransa

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

20:00 Portekiz - Belçika

20:00 İspanya - İngiltere

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4

20:30 İsveç - Danimarka

20:30 Galler - İtalya

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

20:00 Polonya - Romanya

20:00 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3

20:00 Macaristan - Belarus

20:00 Finlandiya - Sırbistan

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

20:00 Hırvatistan - Ukrayna

20:00 Arnavutluk - Çek Cumhuriyeti

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

20:00 Cebelitarık - Moldova

20:00 Faroe Adaları - Slovakya

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2

20:00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi

20:00 Andorra - Malta

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3

20:00 Lihtenştayn - Ermenistan

20:00 Kazakistan - Lüksemburg

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

20:00 Litvanya - Karadağ

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 5

20:00 Bulgaristan - Estonya

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 6

20:00 Letonya - Kosova

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