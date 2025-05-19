Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs Pazartesi?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü bankalar açık mı, kapalı mı sorusu bireysel ve kurumsal bankacılık işlemleri olanlar için yanıt aramaya başladı. Peki, Bugün bankalar açık mı?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatiller arasında yer alıyor. 2025 yılında 19 Mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle:

Bankalar 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü (bugün) kapalı olacak.

Resmi tatil kapsamında olan 19 Mayıs Pazartesi günü tüm banka şubeleri kapalı olacak. EFT işlemleri de resmi tatillerde gerçekleşmediğinden, 19 Mayıs'ta yapılan EFT'ler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Salı günü işleme alınacak. Ancak FAST sistemi ile aynı banka içerisindeki havale işlemleri, mobil ya da internet bankacılığı üzerinden 7/24 gerçekleştirilebilecek.