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Bucaspor Başkanı Aktaş'tan çağrı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezon koronavirüs salgınıyla durmadan önce 4'üncü sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, sezonun tesciliyle ilgili adaletli bir karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Bucaspor Başkanı Aktaş'tan çağrı
02.07.2020 14:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:51

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezon koronavirüs salgınıyla durmadan önce 4'üncü sırada yer alan 1928 Bucaspor'da Başkan Cihan Aktaş, sezonun tesciliyle ilgili adaletli bir karar verilmesi gerektiğini söyledi. Aktaş, "Bunu sadece kendimiz için istemiyoruz. Bizim mücadelemiz, hiçbir takımın mağdur olmaması için. Türk futbolu da zarar görmesin diye uğraşıyoruz" dedi.

"Play-Off oynanmayacaksa önerimiz var" diyen Aktaş, "Play-Off oynanmazsa iddiası olan takımlar motivasyon anlamında yıkıma uğrayacak. Bu gelecek sezona da yansıyacak. Verilecek kararlarda hak ve adalet arıyoruz. Play-Off oynanamaması halinde 3. Lig'deki 3 grubun ilk 6 takımı direkt olarak bir üst lig olan 2. Lig'e çıkarılabilir. 2. Lig'de de 2 yerine 3 grup kurulur. Böylelikle hiç kimsenin hakkı yenmemiş olur" şeklinde konuştu.

TFF'nin vereceği kararı heyecanla beklediklerini vurgulayan Aktaş, sağlıklı düşünüp en adil kararın verilmesi gerektiğini ifade etti.TAKIM SAYISI ARTSIN

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, bu süreçte liglerdeki takım sayısının artabileceğini vurguladı. Cihan Aktaş, "Avrupa'nın ileri gelen liglerine baktığımız zaman İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da ve Fransa'da en üstteki liglerde 20 takımın olduğunu görüyoruz. Bizde ise örneğin Süper Lig 18 takımdan oluşuyor. Bizde de takım sayısı artarsa bir sorun olmaz. Eğer sorun olursa da önümüzdeki yıllarda düşen takım sayısında değişim yaşanır ve eskiye dönülebilir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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