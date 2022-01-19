Bucaspor 1928'i golcüleri sırtladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 3-1 yenen Bucaspor 1928 yenilmezlik serisini 7 maça çıkarıp zirve yarışına ortak olurken, golcüler takımı sırtladı. Sarı-lacivertlilerin ileri ucunda görev yapan Tunç Murat Behram ve Mehmet Fuat Gölbaşı toplam atılan 28 golün 16'sına imzasını attı. Tunç Murat bu sezon 17 lig maçında sarı-lacivertli formayı terletip 9 kez sevinç yaşadı. Mehmet Fuat ise 18 müsabakada rakip ağları 7 kez sarsmayı başardı. Golcülerinden oldukça verim alan Bucaspor 1928, lider Pendikspor'la arasındaki puan farkını 9'a indirip kalan haftalarda şampiyonluk yolunda umut tazeledi.

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