Buca'da Nihat şoku

07.02.2020 10:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:41

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Ci Group Buca'da Nihat Yılmaz'dan kötü haberler geldi.

Pazar günü deplasmanda oynayacağı 68 Aksaray Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde sakatlanan 33 yaşındaki oyuncuda menisküs yırtığı tepsit edildi. Nihat'ın sezonu kapatabileceği açıklandı. Hemen tedavisine başlanan Nihat bu sezon Buca'da 19 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkıp toplam bin 571 dakika süre aldı.

Kaynak: DHA