"Bu Yıl Kazandıklarımızı Teknoloji Odaklı Yatırıma Çevireceğiz"

Bu yıl Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından 16'ncısı düzenlenen Gayrimenkul Zirvesi'ne katılan Turner International İş Geliştirme Direktörü Mehmet Sami Kılıç DHA'nın sorularını yanıtladı. Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu ve kimsenin vazgeçemeyeceğini söyleyen Kılıç, "Önemli olan hem kanuni hem de profesyonel alt yapıyı güncelleyip gayrimenkul sektörünün önünü açmaktır. Biz de firma olarak bu yıla birikimlerimizi teknoloji odaklı yatırıma çevirip inşaat marketine sunma çabası içerisindeyiz" dedi.

Gayrimenkul Zirvesi'nin oldukça faydalı olduğunu ve değişen isteklere karşılık verebilecek gayrimenkul sektörünün olması için bize yol gösterici görevi üstlendiğini belirten Kılıç, "Türkiye için zor zamanlar bizi bekliyor, bunun farkındayız. Buna karşı gerek yaklaşımımızla gerekse inovatif girişimlerimizle farklılık yaratıp bu zamanda da Türk gayrimenkul sektörüne proje yönetimi konusunda faydalı olma arzusu içerisindeyiz" diye konuştu.

"2018 YILINDA BİRİKİMLERİMİZİ YATIRIMA ÇEVİRECEĞİZ"

2018 yılı hedefleri arasında piyasaya maddi açıdan bakmadan sektöre nasıl katkı sağlayabilecekleri düşüncesi olduklarını belirten Kılıç, "Yani bu yıl bu zamana kadar ki tecrübelerimizi yatırıma çevireceğimiz yıl. Yatırım derken teknolojik yatırımlar, Türkiye inşaat sektörünü çağa ayak uydurtacak yatırımlardan bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

"DÖVİZ KURLARINDAKİ ARTIŞ BİZİ DE ETKİLEDİ"

Döviz kurlarındaki artışın kendilerini ister istemez etkilediğini dile getiren Kılıç, "Yabancı firma olmamıza rağmen, devletin Türk Lirasına dönmesini saygıyla karşılıyoruz. Döviz kurlarındaki artış bazı yatırımları zor duruma sokuyor, bizi etkileyen bir durum tabi ki. Bu dönemi başka türlü oluşumlarla, 'proje üretimini piyasamızın istekleri doğrultusunda başka türlü nasıl sunabiliriz' düşüncesiyle yaklaşıp kompakt takımlarla ilerliyoruz. Maliyeti minimum, geri dönüşümü maximum etkileyecek konular üzerinde duruyoruz. Müşteriye değer kazandıracak servisler üzerinde çalışıyoruz. Bu da bizi sektörde daha farklı kılıyor" dedi.

"DÜNYADAKİ EN YÜKSEK 100 BİNANIN 16'SINDA İMZAMIZ VAR"

ABD'nin en büyük inşaat firması olduklarını ve müteahhitlik yaptıklarını vurgulayan Kılıç, "ABD dışında bu birikimimizi de proje yönetimi olarak sunuyoruz. Dünyadaki 100 en yüksek binanın 16'sında bizim imzamız var. Yüksek binalarda dahil komplike projelerde yatırımcılar tekerleği yeniden icat edeceğine bizim gibi firmalarla çalışıp, istedikleri sonuca ulaşıyorlar" şeklinde konuştu.

"AKILLI EV SİSTEMLERİNİ PROJENİN TAMAMINDA DÜŞÜNMELİYİZ"

Akıllı ev sistemlerini projenin en başında düşünmek gerektiği uyarısında bulunan Kılıç, "Akıllı evi inşa etmeden önce akıllı bir dizaynla projeye yaklaşmak lazım. O dizayn, iyi bir tasarım sürecinin geçmesinden kaynaklanıp, doğar. Bu bütünlüğü projenin başında sağlayamazsanız sonradan 'akıllı eve çevireceğim' derseniz iş işten geçmiş oluyor, maliyette yükseliyor, verimliliği de tam alamıyorsanız. Bizim dünyada yaptığımız örnekler var, Türkiye'de yeni konuşuluyor. Bizim birikimlerimizden ötürü de işin başından ciddiyetle tutup, gerektiği zaman daha ihaleye dizayn ihalesine çıkılmadan önce başlayıp, o süreci yönetip en sonunda teslim ederek bu işin olacağıma inanıyoruz. Türkiye büyük bir ülke, kimsenin vazgeçemeyeceği bir ülke önemli olan hem kamusal hem özel sektördeki alt yapıyı ve yaklaşımı güncelleyip gayrimenkul sektörünün önünü açmak" ifadelerini kullandı. - İstanbul