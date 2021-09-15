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fizy'de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu

AA / Murat Birinci - Haberler | Ekonomi
fizy'de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu.

Türkiye'nin dijital müzik platformu fizy'de bu yazın en fazla ilgi gören isimleri belli oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamay göre, fizy üyesi müzik tutkunları yaz boyunca en fazla Sezen Aksu şarkıları dinledi. Sezen Aksu'yu, İbrahim Tatlıses, Ece Mumay, Derya Uluğ, Ahmet Kaya, Müslüm Gürses, Buray, Kurtuluş Kuş, Ezhel ve Uzi takip etti.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un seslendirdiği son dönemin popüler parçalarından "Sevmedim Deme" fizy'de bu yaz en fazla dinlenen parça oldu. Aleyna Tilki'nin "Yalan", Edis'in "Martılar", Sezen Aksu'nun "Affet", Hadise'nin "Hay Hay", Derya Uluğ'un "Kanunlar Gibi", Ece Mumay'ın "Peri", Ezhel'in "Ben Bilmem"' ve Buray'ın "Alaz Alaz" isimli parçaları da en fazla dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

fizy'de bu yazın en fazla beğenilen şarkısı yine Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un "Sevmedim Deme" ve "Nabız" isimleri düetleriyle Mustafa Ceceli ile birlikte seslendirdikleri "Leyla ve Mecnun" isimli parçaları oldu.

Platformda en fazla beğenilen parçalar arasında Ece Mumay'ın "Peri", Sefo'nun "Bilmem Mi", Hadise'nin "Hay Hay", Buray'ın "Alaz Alaz", Edis'in "Martılar", Uzi'nin "Krvn" ve Bilal Hancı'nın Mustafa Ceceli ile seslendirdiği "Rüzgar" isimli düeti yer aldı.

Pop müzik zirvede

Her müzik zevkine hitap eden ve farklı listelerle dinleyicilerine keyifli dakikalar yaşatan fizy'de bu yaz en çok dinlenen tür pop oldu. Birbirinden farklı alternatiflerden oluşturulan fizy listeleri arasında en çok tercih edilenler; "En Yeniler (Yerli)", "Haftalık Mix 1", "Karışık Kaset", "Eskimeyen Şarkılar", "fizy pop", "Yaz Geldi", "fizy rap", "Haftalık Mix 2", "Haftalık Keşif Listesi", "Taze Çıkanlar" ve '"En Yeniler (Yabancı)" olarak belirlendi.

Bu yaz fizy'yi en çok dinleyen şehirlerin başında İstanbul geldi. İstanbul'u, Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır ve Antalya takip etti.

fizy'de bu yazın en çok izlenen klibi Niran Ünsal'ın "Çok Sevmekten" isimli şarkısı için çektiği klip oldu. Platformda en fazla izlenen videolar arasında Ece Mumay'ın "Peri", Mabel Matiz'in "Kahrettim", Simge'nin "Sevmek Yüzünden", Edis'in "Martılar" ve Murat Boz'un "Sevgilim" parçaları yer aldı. Listede ayrıca Ziynet Sali'nin "Efkarım Var", Ufuk Beydemir'in "HİÇ", Kerimcan Durmaz'ın "Peşimde" ve Güney Koreli müzik grubu BTS'nin "Butter" isimli parçalarının video klipleri de bulunuyor.

AA / Murat Birinci - Ekonomi Haberleri
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