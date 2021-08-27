"Bu yara izleri benim gururum" diyen Alpaslan Öztürk, G.Saray taraftarının kalbini fethetti
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"Bu yara izleri benim gururum" diyen Alpaslan Öztürk, G.Saray taraftarının kalbini fethetti

'Bu yara izleri benim gururum' diyen Alpaslan Öztürk, G.Saray taraftarının kalbini fethetti
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Galatasaray'ın Randers'ı 2-1 yenerek Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığı maçın ardından Alpaslan Öztürk, karşılaşmada aldığı darbelerle korkuttu. Ancak Alpaslan'ın yaptığı açıklamalar, cesur duruşu taraftarın kalbine dokundu. Alpaslan, "Savaş izleri gururla taşınır, ben de izimi gururla taşıyacağım. Her şey Galatasaray için" dedi.

Sarı-Kırmızılılar'da yeni transferlerden Alpaslan Öztürk, Randers maçının ilk yarısında ortaya koyduğu futbolla eleştirilse de devamında gösterdiği performans ve yaptığı açıklamalarla adeta kendisini ispatladı.

"GÜVEN KAZANMAK İSTİYORUM"

Alpaslan sağlık durumuyla ilgili sorulan soruya, "Savaş izleri gururla taşınır. Ben de savaş izimi gururla taşıyacağım. O yüzden her şey Galatasaray için. Benim için önemli olan bu camianın kapılarını bana açan hocamın güvenini kazanmak. Taraftarımızın, camiamızın güvenini kazanmak benim için çok önemli. Galatasaray'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Gruplara kaldığımız için mutluyuz . Güzel bir yola çıktık. İnşallah böyle devam ederiz" diye yanıt verdi.

"MUSLERA EFSANEMİZ"

Alpaslan Muslera ile ilişkisi hakkında, "Muslera bu takımın efsanesi ve kaptanı. Benim de amacım bize orada öğretilen, saygı, sevgi çerçevesinde onu onore etmekti. İlk geldiğim günden beri bana büyük destek verdi" diye konuştu.

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