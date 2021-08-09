Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ağaç sayısının az olması nedeni ile fiyatların daha da yükseleceği belirtildi.

Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor

SİİRT - Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın kilogram fiyatının, bu yıl ağaç sayısının az olması nedeni ile fiyatların daha da yükseleceği belirtildi.

Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Çatılı Köyü'nde bıttım ağaçları budanarak fıstık aşıları yapıldı. Yapılan aşılar nedeniyle bıttım ağaçlarından fıstık elde edildiği için bıttım üretimi yok denecek kadar azaldı. Bıttım ağaçlarını budayıp fıstık aşısı yaptıkları için bıttım bulunmadığını belirten araştırmacı gazeteci yazar Ayhan Mergen bağ, bahçe sahiplerinin fıstık ağaçlarına yöneldiği için bıttım ağaçlarının azaldığını bu nedenle de fiyatların iki katına çıkacağını belirtti. Mergen, "Geçmiş yıllarda fıstıkçılığın az olduğu yıllarda binlerce bıttım ağacından söz etmek mümkündür. Ancak son 50-60 yılda vatandaşlarımızın önemli ölçüde fıstığa yönelmesinden ve bıttım ağaçlarına fıstık aşısı yaparak onları fıstığa dönüştürmesinden dolayı bıttım üretimi azaldı. Dolayısıyla bıttım ağaçlarının sayısı azalınca üretim tüketimi karşılayamaz hale geldi. ve her geçen yıl bıttım fiyatı neredeyse altın fiyatlarıyla yarışacak kadar yükseliyor. Yeni mahsul toplanmamış, çünkü ekim ayının sonlarında toplanıyor. Geçen yılın fiyatını söyleyeyim bıttımın kilogramı 300 TL'ye kadar yükselmişti. Bu da üretim ile tüketim dengesiyle ilgili bir konudur. Bu senede üretimin az olması rekoltenin az olmasından dolayı fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor" dedi.

"Yabancı tüccarlar ürünleri toplayıp gidiyor"

Mergen, yabancı tüccarların ürünleri toplayıp gittiğini belirterek, "Bıttım Türkiye'nin çeşitli kesimlerinde ve Irak, Küveyt ve ABD'ye ihraç edilmektedir. Her yıl Arap tüccarların Siirt'te geldiğini ve Siirt'ten çok büyük miktarlarda ürün toplayıp götürdüklerini de biliyoruz. Bu nedenle talep çok üretim az olunca bıttım fiyatları altınla yarışır hale geldi. Birkaç yıl öncesine kadar fıstığın daha gerisindeyken bugün fıstığı da katladı. Örnek olarak vermek gerekirse bıttım fiyatları 300 TL'ye kadar yükselmişti. Bu senede üretimin ve rekoltenin az olması nedeniyle fiyatların daha da yükselebileceğini tahmin etmek mümkündür" diye konuştu.

Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor
Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor
Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor
Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Zirvenin sahibi yine Ordu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk 'Decacorn'u oldu
1,5 milyar dolarlık yeni yatırım alan Trendyol, Türkiye'nin ilk "Decacorn"u oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mahmut Özer Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Burak Elmas Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu ürün en çok Arap ülkeleri tarafından tüketiliyor, kilosu altınla yarışıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 20:29:35. #1.14#

title