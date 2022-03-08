Bu spor tesisinde yer alan işletmelerin tüm yöneticileri kadın

ANKARA (AA) - Başkentteki bir spor tesisinin içinde yer alan tüm işletmelerin yöneticileri kadınlardan oluşuyor.

Ankara'daki Ahal Teke Atlı Spor Kulübünün içinde yer alan binicilik okulu, restoran, kafe ve seramik atölyesini kadınlar yönetiyor. Pony Kulüp ve Binicilik Okulu'nun yöneticilerinin yanı sıra, antrenörleri ve diğer çalışanlarının da çoğu kadın.

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve binicilik okulunun yöneticisi Çiğdem Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, biniciliğin erkek-kadın ayrımı olmayan bir spor dalı olduğunu söyledi.

Bu branşta kadınlar ile erkeklerin uluslararası müsabakalarda aynı kategoride yarıştığını anımsatan Bilgin, kas gücüne dayalı bir spor olmasına rağmen kadınların binicilikte aktif olduğunu dile getirdi.

Kadınlarla bir arada çalışmanın çok eğlenceli olduğunu dile getiren Bilgin, "Misafirlerimiz, kadınların yönetici olmasından dolayı memnun. Kadınların iş gücüne katılımının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar ellerinin değdiği her yeri güzelleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Antrenör Türkmen : "Erkekler gücüyle, kadınlar zekasıyla biner"

Binicilik okulunda görev yapan antrenör Ayçe Türkmen, 1999'dan beri bu sporla uğraştığını ifade etti.

Camiada çok fazla kadın antrenör bulunmadığını aktaran Türkmen, "Bu sektörde kadının çalışması zordur. Bu iş sevmeyle alakalı. Sevdikten sonra kadınların yapamayacağı şey yok. Binicilikte kadınların daha fazla efor sarf etmesi gerekiyor. Binicilik camiasında, 'Erkekler gücüyle, kadınlar zekasıyla biner' diye bir söz vardır. Erkeklerin yapabildiği her şeyi kadınlarımız da yapabilir." diye konuştu.

Türkmen, son yıllarda kadınların biniciliğe yöneldiğine dikkati çekerek, "Kadınları mutlaka binicilik sporunu denemeye davet ediyorum. Kadınlar binicilikte kendilerini daha öz güvenli hissedecekler. Buradaki ekip arkadaşımızın kadın olması işimizi kolaylaştırıyor. Kadın, kadının halinden anlıyor. Beraber çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Kafe sahibi Gürsoy: "Yöneticilerin kadın olması çok güzel bir şey"

Kafe sahibi Asuman Gürsoy, oğluyla beraber açtığı işletmede mutlu şekilde çalıştığını dile getirdi.

Kadınların çalışmayı sevdiğini vurgulayan Gürsoy, "Buradaki işletmelerde yer alan kadınlarla çok iyi anlaşıyoruz. Burada bir aile gibiyiz. İşletmelerdeki yöneticilerin kadın olması çok güzel bir şey. İletişimimiz çok güzel. Kadınlarımıza çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bir şeyler yapılabildiğini görmek çok güzel. Kadınlar evde de otursalar, üretime katkı sağlasınlar" değerlendirmesini yaptı.

Seramik atölyesi sahibi Bahar Gürsoy ise kadınların iş gücüne katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, "Kadınlarımız çalışarak kendi ayakları üzerinde dursun. Bu gerçekten çok güzel bir duygu." şeklinde görüş belirtti.