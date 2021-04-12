Bu proje engelli ve yaşlı bireyleri sporla tanıştıracak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından yürütülecek "Güçlü Yetişkin, Engelsiz Egzersiz" projesi ile bir dizi etkinlikler engelli ve yaşlılarla buluşacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği tarafından yürütülecek "Güçlü Yetişkin, Engelsiz Egzersiz" projesi ile bir dizi etkinlikler engelli ve yaşlılarla buluşacak.

Gönüllü eğitimciler tarafından kurulan İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği 2 sene önce her şeyin ücretsiz olduğu bir Kitap Kafe açtı. Gelenlerin ücretsiz olarak kitap ve ikramlardan yararlandığı kafe, pandemi dolayısıyla faaliyetlerine ara verdi. Gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kişisel gelişimlerine destek olmak, milli-manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek amacıyla kurulan "Kitap Kafe" bugün itibarıyla aktif hale geldi.

Kitap Kafe'de açılışı düzenlenen "Güçlü Yetişkin, Engelsiz Egzersiz" projesi ile bu sefer engelli ve yaşlılar unutulmadı. 65 yaş üzeri bireylerin ve sosyalleşme imkanı olmayan engelli bireylerin egzersiz yapmaları sağlayacak projeye Gençlik ve Spor Bakanlığı da destek verdi. Projenin içerisinde Almanya Berlin ziyareti, gözlemler eşliğinde spor faaliyetleri, huzurevlerine ziyaret, açık mekanda spor faaliyeti, okçuluk, buz pisti gibi sporların tanıtılması ve bowling oynamak, izcilik gibi faaliyetler bulunuyor. Katılmak isteyen kişiler Atakum'da bulunun Kitap Kafe'ye başvurularını yapabilecek.

Düzenlenen proje açılış törenine ise Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği Samsun Başkanı Şuayip Sevgi ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı