Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
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Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı

27.11.2020 14:52 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:31

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün internet sitesine yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bir işletmeye baskın yaptı. Hijyen kurallarını hiçe sayarak uygunsuz ham maddeyle sahte peynir üreten firma, 55 bin 734 lira ceza kesilerek faaliyete kapatıldı.

Kocasinan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından "kayseri@tarimorman.gov.tr" adresine yapılan ihbar üzerine ilçe sınırları içerisinde bulunan bir işletmeye Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dün akşam baskın düzenlendi.

SAHTE PEYNİR ÜRETİYORLARDI

Yapılan baskında işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan ham madde kullanarak sahte peynir ürettiği tespit edildi. İşletmede insan tüketimine uygun olmayan ve onaysız olarak üretildiği tespit edilen yaklaşık 3 ton süt ürünü ve muhtelif ham maddeler kontrol görevlileri eşliğinde belediyeye ait çöp aracına dökülerek imha edildi.

Sahte peynir üreten işletmeye engel! 55 bin lira ceza kesilen fabrika kapatıldı

55 BİN 734 LİRA CEZA

Ayrıca işletmeye 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 55 bin 754 TL idari para cezası kesilerek, faaliyeti durduruldu.

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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli ve etkin gıda denetimlerinin mesai mefhumu gözetmeksizin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Sahte peynir üreten işletmeye engel! 55 bin lira ceza kesilen fabrika kapatıldı
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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