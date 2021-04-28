Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu
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Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER - Haberler | Ekonomi

Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu Dağda yüzüne bakılmayan arsalar altın rezervi bulunduktan sonra değerine değer kattı Bursa'da kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalar 20 yıllık altın rezervi bulunmasının altından altın kadar değerlendi.

Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Dağda yüzüne bakılmayan arsalar altın rezervi bulunduktan sonra değerine değer kattı

BURSA - Bursa'da kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalar 20 yıllık altın rezervi bulunmasının altından altın kadar değerlendi.

Orhaneli ilçesi Akalan köyünde yapılan araştırmalarda 20 yıllık altın rezervi olduğu tespit edildi. Büyük bir firma bölgede sondaj çalışması yapmaya hazırlanıyor. Köylüler ise bu duruma siyanür tehlikesi nedeniyle karşı çıkıyor. Rezervin bulunduğu alanda tarlaları olan köylülerin arsaları rezerv olduğunun duyulmasının ardından 3 kat arttı. Köye emlakçıların biri gidip diğeri geliyor. Akalan köyünde yaşayan Mustafa Bozkurt'un altın rezervinin bulunduğu alanda 2 tarlası bulunuyor. Daha önce kimsenin yüzüne bakmadığı tarlalara emlakçılar 2 katı fiyat verdi. Ama o bu duruma yanaşmadı 5 katı fiyat vermesi halinde tarlalarını satmayı düşünüyor. Köylülerin edindiği bilgiye göre bölgedeki rezerv 20 yıl yetecek kapasitede olduğu ve her vurulan kepçeden bir çeyrek altın büyüklüğünde altın çıkacak kapasitenin olduğu öğrenildi.

Bölgede tespit edilen 315 bin ton cevheri başka bir firma 2015 yılında çıkartmak istemiş köylülerin yaptığı eylemler sonucunda şirket madeni çıkartamamıştı. Geçtiğimiz yıl bölgeye başka bir firmanın araştırma yapmak için gelmesi üzerine ise köydeki emlak piyasası canlandı.

Altın rezervinin bulunduğu bölgede 2 tane tarlasının olduğunu ifade eden Mustafa Bozkurt, "Köyümüzde yoğun bir altın madeni olduğu söyleniyor. Rezervin olduğu bölgede 2 tane tarlam var burada altın madeni olduğunu geçen yıl öğrendik. 100 bin lira olan tarlama biranda 150 bin lira vermeye başladılar. Bende durumdan şüphelenip vermedim. Ama tarlalarımın değeri 5 katına çıkarsa hiç düşünmeden satarım. Köyden diğer vatandaşlarında bölgede arsaları var emlakçılar sıklıkla gelip gidiyor. Sadece benim tarlaya 3 tane emlakçı gelip gitti. Tarlaları almak istediler ama anlaşamadık. Burada 20 yıl yetecek altın olduğu söyleniyor" dedi.

Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu
Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu
Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu
Bu köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu, arsa fiyatları uçtu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
Köyde 20 yıl yetecek altın rezervi bulundu arsa fiyatları uçtu
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