Bu kadar da gol atılmaz! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etti
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Sporting Lizbon'u deplasmanda 5-0 yenen Manchester City, 40 dakikada skoru 4-0'a getirdi. İkinci yarıda ise vites düşürdü. İngiliz ekibi, Devler Ligi'nde ilk yarıyı 4 farklı üstün bitiren ilk deplasman takımı oldu. Guardiola'nın öğrencileri bunun dışında bir ilke daha imza attı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0 mağlup etti. İngiliz devi, Portekiz'de adeta gövde gösterisi yaparken Bernardo Silva 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.
Karşılaşmayı 5-0 kazanan Manchester City, ilk yarıda rakibini altüst etti. Çok üstün bir futbol ortaya koyan İngiliz ekibinde 7. dakikada Mahrez, 17. dakikada Bernardo Silva, 32. dakikada Foden, 44. dakikada Bernardo Silva sahne aldı. Farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladılar. İkinci yarıda vites düştü, 58'de Sterling son sözü söyledi.
Guardiola'nın takımı ilk yarıda aldıkları 4 farklı galibiyetle Devler Ligi tarihine mühür vurdu. OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk yarıya 4 farklı üstünlükle girebilen ilk deplasman ekibi Manchester City oldu.
Şampiyonlar Ligi tarihinde 200 gol atan 14. takım olan Manchester City, bu sayıya sadece 97 maçta ulaşarak rekor kırdı.