Bu kadar da gol atılmaz! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etti

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0 mağlup etti. İngiliz devi, Portekiz'de adeta gövde gösterisi yaparken Bernardo Silva 2 gol ve 1 asistle maça damgasını vurdu.

İLK YARIDA BOZGUN

Karşılaşmayı 5-0 kazanan Manchester City, ilk yarıda rakibini altüst etti. Çok üstün bir futbol ortaya koyan İngiliz ekibinde 7. dakikada Mahrez, 17. dakikada Bernardo Silva, 32. dakikada Foden, 44. dakikada Bernardo Silva sahne aldı. Farkı daha da açabilecek pozisyonlar yakaladılar. İkinci yarıda vites düştü, 58'de Sterling son sözü söyledi.

TARİHE GEÇTİLER

Guardiola'nın takımı ilk yarıda aldıkları 4 farklı galibiyetle Devler Ligi tarihine mühür vurdu. OPTA verilerine göre Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk yarıya 4 farklı üstünlükle girebilen ilk deplasman ekibi Manchester City oldu.

97 MAÇTA YAPTILAR

Şampiyonlar Ligi tarihinde 200 gol atan 14. takım olan Manchester City, bu sayıya sadece 97 maçta ulaşarak rekor kırdı.