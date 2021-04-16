Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor
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Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor

Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'nın Yenişehir Belediyesi erzak ve bütün alışverişlerini ilçe esnafından yaparak onlara katkı sağlamaya çalışıyor.

Bursa'nın Yenişehir Belediyesi erzak ve bütün alışverişlerini ilçe esnafından yaparak onlara katkı sağlamaya çalışıyor.

Göreve geldiği günden itibaren bütün alışverişlerini ilçedeki esnaf ve bakkallardan yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Esnafımıza bir nebze olsun katkımız olabiliyorsa ne mutlu bizlere" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Biz sadece bu Ramazan ile ilgili değil, göreve geldiğimiz günden beri Yenişehir halkına ve esnafına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Çıktığımızı da düşünüyorum. Son olarak Ramazanda dağıtılacak erzaklar ile ilgili 30 mahalle bakkalımızdan arkadaşlarımız 80 bin 90 bin lira civarında alışveriş yaptılar. İşlemler tamamlandıktan sonra alışveriş yaptığımız bakkalların da ödemelerini peşin olarak yapıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor
Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor
Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor
Bu ilçede bütün alışverişler ilçe esnafından yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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