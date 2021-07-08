Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul bu hafta sonu yağmur var mı?