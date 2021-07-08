Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?
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Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul bu hafta sonu yağmur var mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

BU HAFTA SONU YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi'nde parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bu hafta sonu yağmur yağacak mı?

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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