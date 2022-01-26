Son dakika gelen haberlere göre, TFF 2. lig maçları hava şartları nedeniyle ertelenirken, Süper Lig maçlarına ise FIFA milli maç takvimi nedeniyle ara verilecek. Peki, Süper Lig ve TFF 2. Lig maçları oynandı mı, ertelendi mi, neden ertelendi? Süper Lig ve TFF maçları neden ertelendi? Bu hafta neden maçlar yok, ertelendi mi? Süper Lig'de bu hafta maç yok mu? GS, FB, BJK, TS maçları ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

BU HAFTA MAÇLAR NEDEN ERTELENDİ? BU HAFTA MAÇ YOK MU?

Bu hafta FIFA milli maç arası nedeniyle birçok ligdeki maçlara 1 haftalık ara verilecek.

SÜPER LİG MAÇLARI ERTELENDİ Mİ, ARA MI VERİLDİ?

FIFA milli maç takvimi nedeniyle verilen aranın ardından Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 5, 6 ve 7 Şubat'ta oynanacak.

TFF 2. LİG MAÇLARI NEDEN ERTELENDİ? (TFF AÇIKLAMASI)

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Ülkemizi etkisi altına alan elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanan aksaklıklar nedeniyle TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 26 Ocak Çarşamba günü oynanması planlanan 22. Hafta karşılaşmalarının tamamı ileri bir tarihe ertelendi.

22. Hafta müsabakalarının oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından daha sonra ilan edilecek."

Buna göre maçlar hava şartları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmiştir.

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