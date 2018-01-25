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Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen "Sevgisiz', Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage'nin oynadığı bilim-kurgu filmi "Hafıza" ile birlikte 6 yeni film bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda

Yabancı Dilde En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen "Sevgisiz', Game of Thrones'un Altın Küre ödüllü yıldızı Peter Dinklage'nin oynadığı bilim-kurgu filmi "Hafıza" ile birlikte 6 yeni film bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Kaynak: Dunya.com

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