Bu günleri de mi görecekti! Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu yeniden yaşıyor

Cristiano Ronaldo, 12 yıl önceki kabusu yeniden görüyor. Üst üste 5 maçtır gol atamayan Portekizli yıldız, son olarak 2010 yılında aynı senaryoyu yaşamıştı.

MANCHESTER UNITED, RONALDO'NUN OYNAMADIĞI MAÇLARI KAZANAMADI

Sporx'in haberine göre, Son olarak 2010 yılında üst üste 5 maç gol atamayan Cristiano Ronaldo, bu sezon ilk kez 5 maçtır fileleri havalandıramadı. Öte yandan Cristiano Ronaldo, bu sezon 4 Premier Lig maçında ilk 11'de sahaya çıkmadı ve Manchester United bu maçlardan galibiyet çıkaramadı.

2022 YILINDA GOLÜ YOK

Bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'ta toplam 25 maça çıkan ve 14 gol kaydeden 37 yaşındaki Portekizli süper yıldız, 2022 yılında ise henüz golle tanışamadı.

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