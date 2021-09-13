Bu da fındık kuyruğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu da fındık kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bu da fındık kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 1 Eylül tarihi itibarıyla fındık alımına başlamasıyla birlikte fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için ofis alım noktası olan Çarşamba Şeker Fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 1 Eylül tarihi itibarıyla fındık alımına başlamasıyla birlikte fındık üreticileri, fındıklarını satabilmek için ofis alım noktası olan Çarşamba Şeker Fabrikası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık taban fiyatı açıklamaları sonrasında Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alımına 1 Eylül tarihi itibarıyla başlanan fındıkta, üretici Çarşamba ilçesinde TMO alım noktası önünde yoğunluk oluşturdu. Fındık hasadını tamamlayan üreticiler, ilçedeki alım noktalarından biri olan Çarşamba Şeker Fabrikası önünde sıraya girdiler.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren alım noktasına araçlarıyla gelen üreticilerin birçoğu TMO'nun yaptığı alımı ve belirlediği fiyatı yerinde bularak "Tüccardan bizi kurtardı" değerlendirmesinde bulundu.

"UYGULAMA GAYET YERİNDE"

Randevu sistemi ile TMO'ya yeni sezonun fındık mahsulünü getiren İbrahim Günay, "Bu uygulama olmasa vatandaş tüccarın eline kalacaktı. Tüccar, randıman ile oynuyor. 50-53 gelen randımanı 48 getiriyor. Oradan fiyatını kırıyor. Ton başı 52-53 randıman gelen bir fındıklarda 3 bin-3 bin 500 TL fiyat oynuyor. Fındığımın bir kısmı 54 gelmişti. Tüccara götürdüğüm ve 23 TL'den verdiğim aynı fındık şimdi burada 28,5 TL. Bu belki 500 kiloda ya da bir tonda fark etmiyor ama 10-20 ton fındık yapan insanlar var. TMO'nun uygulaması gayet yerinde, bu kadar kuyruk olacak tabii. Fiyata da gelince fındığın fiyatı biraz daha yüksek olabilir" dedi.

PANCAR SIRASI YERİNİ FINDIK SIRASINA BIRAKTI

10 yılı aşkın süredir hizmete ara verilen Çarşamba Şeker Fabrikası'nın TMO'nun fındık alım noktası olmasıyla birlikte fabrika girişinde yoğunluk yaşanıyor. Bölgede önceki dönemlerde pancar üretimi yapıp sökümünü yaptığı pancarı traktörlerle Çarşamba Şeker Fabrikası'na getiren üreticilerin yerini son yıllarda TMO'ya fındık getirmek isteyen üreticilerin traktörleri aldı. Uzun kuyrukların oluştuğu Şeker Fabrikası önünde bazı üreticiler, Çarşamba Şeker Fabrikası'nın yeniden açılacağından umutlu olduklarını da aktardılar.

(Nuri Oğuzhan Şeker/İHA)

Bu da fındık kuyruğu

Bu da fındık kuyruğu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

5 saatte 400 TL toplayan dilenci, ceza kesildikten sonra yine uslanmadı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Göksel Gülşen Kenan Doğulu Vildan Atasever
Spor Diego Arda Turan Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu da fındık kuyruğu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:20:40. #1.12#