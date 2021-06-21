Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar
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Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Ankaway ismini verdikleri saadet zinciri dolandırıcılığıyla internetten reklam izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiyi dolandıran şebeke yakayı ele verdi. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı. Sanıkların her biri için 2.160'ar yıl ile 7.200'er yıl hapis isteniyor.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway'i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu. Üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65'i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, "Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli" denildi.

ÜYELER ANA PARALARINI DAHİ ALAMADI

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan 'saadet' 2017'de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vazgeçti ana paralarını dahi alamadı.

Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar

7 BİN 200'ER YIL HAPİS TALEBİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında 'nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160'ar yıl ile 7.200'er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.

SANIKLARDAN SADECE BİRİ TUTUKLU

Öte yandan sanıklar arasında yer alan tek tutuklu sanık ise Muhammet Satıroğlu. Satıroğlu, Kocaeli'nde görülen Hipper davasında yargılanan isimler arasında yer alıyor. Bu arada, hakkında 7 bin yılı aşkın hapis cezası istenen Eren Düzyol'un üyelere yönelik yaptığı bir paylaşımda "Dünyanın network piyasasını biz yönlendireceğiz" dediği ortaya çıktı.

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Bu da enişte-kayınço vurgunu! Ankaway ile yüzlerce kişiyi dolandırdılar - Haberler Ekonomi
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