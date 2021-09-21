Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor - Haberler Spor
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Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor

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Siyah-Beyazlılar'da N'Koudou, Teixeira, Vida, Necip, Umut Meraş, Mehmet Topal'ın sakatlıkları devam ediyor. Üst solunumda rahatsızlık yaşayan Rosier'in Adana Demir maçında oynayabileceği belirtildi. Ancak durumu şüpheli. Welinton'un da durumu maç saati netleşecek. Orta sahada Josef, Pjanic, ileri uçta da Ghezzal, Larin ve Batshuayi forma giyecek.

Sergen Yalçın, Malatya karşılaşmasıyla başlayan sakatlık kabusu nedeniyle Dortmund ve Antalyaspor maçlarında kadro çıkarmakta zorluk yaşamıştı. Adana Demirspor müsabakasında bu anlamda daha rahat durumda.

Bu akşam Adana Demir maçına çıkacak Beşiktaş'ta 6 sakat var! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorlanıyor

6 İSİM KESİN OLARAK YOK

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Antalya maçında sakatlanan Necip ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmada görev yapamayacak.

WELİNTON MAÇ SAATİNE KALDI

Rosier, bu maça ilk 11'de başlayacak. Welinton'un durumu halen şüpheli. Ancak yüksek ihtimalle Welinton da sahada olacak. Ersin Destanoğlu'nun da yoğun tempo düşünülerek kulübede olması bekleniyor.

İşte muhtemel ilk 11'ler:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Atiba (Welinton), Montero, Rıdvan, Ghezzal, Salih, Josef, Pjanic, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Svensson, Deli, Rassoul, Sinan, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Ezeh, Assombalonga

Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor
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Haber: Adana Demir maçı öncesi Beşiktaş'ta 6 sakat, 2 şüpheli! Sergen Yalçın ilk 11 çıkarmakta zorluk yaşıyor - Haberler Spor
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