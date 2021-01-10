Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı
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Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı

10.01.2021 17:10 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:51

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut imarlı arsa fiyatları uçuşa geçti. Endeksa.com'un verilerine göre, 5 büyük ilde son 1 yılda arsa fiyatları %17 ile %47 arasında artış gösterdi. Arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış yaşandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor.

Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya'da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir'de %28, Ankara'da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya'da 56 TL, İzmir'de 77 TL, Ankara'da ise 42 TL.

İSTANBUL

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

ANKARA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24

İZMİR

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

BURSA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22

ANTALYA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30

Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı
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