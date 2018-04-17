Btso Meclisi'nde Devir Teslim

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) Ali Uğur, meclis başkanlığı görevini Remzi Topuk'tan devraldı.



BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Nisan'da yapılan seçimlerin ardından meclis başkanlığı için devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Geçtiğimiz 5 yıllık süreçte Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirdik. Meclis Başkanımız Sayın Remzi Topuk ve meclis üyelerimiz, yürüttüğümüz çalışmalara çok büyük katkılar sağladı. Kent ekonomisinin tarihine yön veren bu süreçte odamızın meclis başkanlığı görevini layıkıyla yürüten Sayın Remzi Topuk'a teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

BTSO'nun yeni dönemde de hayata geçirdiği projeler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye'nin kalkınmasına liderlik etme misyonunu sürdüreceğini dile getiren Burkay, "Bu süreçte Ali Uğur başkanlığındaki Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızın en büyük destekçisi olacaktır. Bu kapsamda Meclis Başkanlığı görevini devralan Sayın Ali Uğur'a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

BTSO'nun yeni Meclis Başkanı Ali Uğur da Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu ve Türkiye'nin en büyük ticaret ve sanayi odası olan BTSO'da meclis başkanı olarak görev yapacak olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

BTSO'nun kentin ortak aklını harekete geçirmeyi başardığını, bu durumun yeni başarılar için de çok güçlü bir temel oluşturduğunu belirten Uğur, "Meclisimize yapmış oldukları liderlikten ötürü Sayın Remzi Topuk'a ve meclis divanımızın değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin de hem odamızın tarihine, hem de şehrimizin ekonomik potansiyeline yakışır bir dönem olması adına birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.



Topuk da yönetim kurulu, meclis divanı ve meclis üyelerinin uyum içinde çalıştığı bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi.

Bu uyumlu çalışma neticesinde şehre değer katan çok önemli projelerin hayat bulduğuna vurgu yapan Topuk, "Meclis bünyesinde tüm kararlar oy birliği ile alındı. Uyum içerisinde çalışan ve projelerde görev alan bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Yeni meclisimizin de Bursa iş dünyasının yükselen performansına öncülük etmeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Ali Uğur, bu göreve yakışan, çok değerli bir isim. Kendisinin görevini layıkıyla yerine getireceğinden hiç şüphem yok. Bizler de yapacağı tüm çalışmalarda kendisinin destekçisi olmayı sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Seçimlerin ardından meclis başkan yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt, katip üyeleri ise Gülçin Güleç Uçar ve Hakan Batmaz oldu.