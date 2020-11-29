BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti
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BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti

29.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:38
BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tüm dünya ekonomilerini derinden etkileyen korona virüs salgını döneminde üyelerinin sesi olmaya devam ediyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), tüm dünya ekonomilerini derinden etkileyen korona virüs salgını döneminde üyelerinin sesi olmaya devam ediyor.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, korona salgını sürecinde hayata geçirdiği acil eylem planı ve tüm sektörlere dokunan projeleriyle örnek olmaya devam ederken, bu meşakkatli dönemde her bir üyesinin talebinin çözülmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BTSO, iş dünyası temsilcilerinin taleplerini rapor haline getirerek TOBB'a iletti. Hazırlanan rapor TOBB tarafından düzenlenen istişare toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a sunuldu.

BTSO Başkanı Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası olarak Bursa'nın ticaretten sanayiye, istihdamdan ihracata kadar her alanda ülke ekonomimizin liderliğini üstlenen bir performans yakaladığını söyledi. Başkan Burkay, "Dünya genelinde ekonomik dengelerin alt üst olduğu bu zorlu süreçte devletimizin attığı sağlam adımlar iş dünyası temsilcilerimize moral ve motivasyon kaynağı oldu. İş dünyası temsilcileri olarak atılan bu adımlar sebebiyle Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. İnşallah bu zorlu süreci de devletimizin de destekleriyle en az kayıpla atlatmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

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Başkan Burkay, Türkiye'de vaka sayılarının 30 binlere ulaştığı bu dönemde özellikle gıda, hizmet ve perakende sektöründe sorunların önemli boyutlara ulaştığını ifade etti. Sunulan raporun detayları hakkında bilgiler veren İbrahim Burkay, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep kapsamında, faaliyetleri kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek gelir sağlayamayan söz konusu işletmeler için Merkez Bankası vasıtasıyla verilmek üzere, tahhakkuk eden vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması, fatura ve diğer giderleri için hibe desteği sağlanması gibi konuları bakanlığımıza ilettik. Ayrıca özellikle gıda ve hizmet sektöründe yer alan firmalarımıza bu süreçte kira desteği sağlayacak düzenlemelerin yapılması taleplerimiz arasında yer aldı."

Perakende sektörü temsilcilerinin ucuz ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanması ve bankaların kredi tahsisini kolaylaştırması talebini de raporda yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, kredi başvurularında, bankaların grup işletme tanımı uygulamasının düzenlenmesi hususunu da hazırlanan rapor aracılığıyla ilettiklerini vurguladı. Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasının iş dünyası temsilcileri için büyük bir fırsat oluşturduğunu belirten Başkan Burkay, bu noktada kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunulmamış ve şartları sağlayan çalışanlar için yeni başvuruların kabul edilmesinin yanı sıra kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde bulunan çalışanlar için istihdamı koruma amacıyla verilen maaş desteği miktarlarının arttırılması konusunu da aktardıklarını söyledi.

Raporda tekstil, lojistik, mobilya, müşavirlik-danışmanlık ve içecek gibi birçok sektörü etkileyen talebin de yer aldığını ifade eden Başkan Burkay, "Mart ayından bu yana video konferans yöntemiyle Bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ve iş dünyası temsilcilerimizle toplantılar gerçekleştirdik ve tüm taleplerimizin takipçisi olduk. Bursa iş dünyası temsilcileri olarak Türkiye'nin bu süreci en kısa sürede atlatması ve ekonomideki çarkların da tekrar dönmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Odamıza ulaşan tüm sorunları ve çözüm önerilerimizi yetkili kurumlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz. Sektörlerimizin taleplerinin hayata geçirilmesi amacıyla düzenlenen bu toplantı nedeniyle TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Bursa iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - BURSA

BTSO, iş dünyasının taleplerini bakanlara iletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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