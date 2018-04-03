Btso'da Meclis Üyesi ve Komite Seçimleri Tamamlandı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında (BTSO) meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri tamamlandı.

Oda binasında düzenlenen ve 63 komitede 331 meslek komitesi üyesi ile 134 meclis üyesinin belirlendiği seçimde sayım işlemi tamamlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, seçimlere mavi oy pusulasıyla girdiklerine dikkati çekti.

Seçimlerin demokratik bir havada geçtiğine işaret eden Burkay, "Büyük bir özveriyle son 3-4 aydır yapılan çalışmaların meyvesini alacağımız seçimi sükunet, barış ve güzellikler içinde tamamladık. Öncelikle bu seçimlerde rekabetin, farklı listelerin olduğu komitelerde aday olan ve bu yarışta birbirine karşı saygısını ve sevgisini hiç kaybetmeyen iş dünyası temsilcisi dostlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Seçim sonuçlarına göre belirlenen meclis üyelerinin yüzde 80'inin kendi listelerindeki isimlerden oluştuğunu öne süren Burkay, sadece bir komitede oyların eşit çıkması nedeniyle kesin sonucun açıklanmadığını, bir iki güne sonucun netleşeceğini ifade etti.

Burkay, yeni meclisin 10 Nisan Salı günü yönetim kurulu ve meclis divanını belirlemek üzere toplanacağını sözlerine ekledi.

Seçimlerde eski meclis başkanı İlhan Parseker de Burkay'a rakip olarak liste oluşturmuştu.