BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platform olarak hayata geçirdiği "Akademi" projesini dijital ortama taşıdı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), iş dünyası için eğitim ve gelişim platform olarak hayata geçirdiği "Akademi" projesini dijital ortama taşıdı. COVID-19 salgınının ekonomiye etkisini azaltmak maksadıyla sunulan destekleri üyeleriyle paylaşan BTSO, akademi projesi kapsamında 'kısa çalışma ödeneği' hakkında eğitim programı düzenledi.

Son 6 yılda 430'u aşkın programda yaklaşık 35 bin firma temsilcisinin katıldığı BTSO Akademi'nin video konferans yöntemiyle ilk toplantısı 'kısa çalışma ödeneği' konusunda gerçekleştirildi.

Bursa iş dünyasının ilgi gösterdiği ilk toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'ekonomik istikrar kalkanı destek paketi'nde yer alan 'kısa çalışma ödeneği'ne ilişkin detaylar paylaşıldı. Video konferans sistemi ayrıca BTSO'nun youtube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlandı. Eğitime katılan yaklaşık bin000 firma temsilcisinin soruları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Servet Kaba tarafından anlık olarak cevaplandı. SGK Uzmanı Kaba, desteği ilişkin başvuru koşulları, ilgili formların nasıl doldurulması gerektiği, destek alınacak çalışanlar için aranan şartlara ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Video konferans sistemi ve 'Youtube' kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan 'kısa çalışma ödeneği eğitimi'nin program kaydı BTSO'nun Youtube kanalına da yüklendi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Sosyal izolasyona en üst seviyede dikkat etmemiz gereken bir dönemde dijital dünyanın bizlere sunduğu fırsatla üyelerimizi online ortamda bilgilendirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

BTSO'nun 'dijital oda' projesi kapsamında bugün de Bursa iş dünyasının büyük ilgiyle takip ettiği BTSO Akademi projesini ilk kez online platformda gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Burkay, "Çalışma hayatının tüm aktörlerini yakından ilgilendiren 'kısa çalışma ödeneği' konusunda düzenlediğimiz eğitim programımıza ilişkin video kaydını da yine Odamızın Youtube kanalı üzerinden erişime hazır hale getirdik. Gerek firmalarımız gerekse de çalışanlarımız için kritik önem taşıyan desteklere ilişkin bilgilendirme videoları ve sunduğumuz eğitimler de Odamızın sosyal medya hesaplarında yer alıyor. Tüm firmalarımızı sunmuş olduğumuz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyorum. BTSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İçinde bulunduğumuz bu zorlukları da birlik ve dayanışmayla aşacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA