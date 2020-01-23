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BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.

23.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:20
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından

BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü 'ın konuşması

Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından
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