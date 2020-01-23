BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından
BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi.
23.01.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:20
BtcTurk Yeni Malatyaspor antrenörü Hakan Çalışkan'ın konuşması
Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın konuşması MALATYA - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
Haber Videosu: BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçın ardından
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