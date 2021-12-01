Asgari ücret zammında milyonların beklediği an geldi. Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadı ilk toplantısını yapmak için bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmanın karşısında çalışanı koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz. Türkiye'de sadece asgari ücretle geçinen 6 milyon emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücreti belirleyeceğiz" dedi. Brüt ne demek? Asgari ücret brüt maaş nedir? Net maaş nedir? Brüt ücret ve Net Ücret farkı nedir? soruları gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret hesaplamalarının yapıldığı dönemde özellikle Brüt ne demek? Asgari ücret brüt maaş nedir? Net maaş nedir? Brüt ücret ve Net ücret farkı nedir? soruları araştırılıyor. İşte cevaplarıyla tüm detaylar...

BRÜT NE DEMEK?

TDK'ya göre brüt kelimesi,

1. sıfat Kesintisi yapılmamış, kesintisiz (para).

2. sıfat Darası çıkarılmadan tartılan (ağırlık).

anlamlarınan gelmektedir.

BRÜT MAAŞ NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

NET MAAŞ NEDİR?

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

NET ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

ASGARİ ÜCRETTE BRÜT VE NET ÜCRET FARKI NEDİR?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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