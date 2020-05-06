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Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım

Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
06.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:40

Bir dönem ülkemizde Osmanlıspor forması giyen Brezilyalı eski kaleci Artur Moraes, Galatasaray'ın transfer için kendisiyle görüştüğünü söyledi.

Ülkemizde 2015-2017 yılları arasında Osmanlıspor forması da giyen Brezilyalı kaleci Artur Moraes, 2011 yılında Galatasaray'ın transfer için kendisiyle görüşme yaptığını açıkladı.

Portekiz basınına konuşan 39 yaşındaki eski kaleci, Braga ile 2011'de oynadıkları UEFA Avrupa Ligi finalinin akşamında Galatasaray'ın kendisine telefon ettiğini söyledi.

"FİNAL SONRASI GALATASARAY ARADI"

Artur Moraes, "Porto ile oynadığımız UEFA Avrupa Ligi final maçı sonrasında çılgınlık vardı. Final akşamında otel odasındaydım ve Galatasaray'dan telefon geldi. Sabah da telefon çalıyordu. Avrupa'nın dört bir yanından kulüpler beni istiyordu. Daha Araplar almamıştı ve PSG de bana teklif yapmıştı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MUSLERA'YI TRANSFER ETTİ

Braga ile sözleşmesi o sezon sona eren Artur, o sezon Benfica'ya imza attı ve 4 sezon takımda kaldı. Galatasaray ise, Lazio'dan takasta Lorik Cana ve 5,75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fernando Muslera'yı kadrosuna kattı.

(Kaynak: Sporx)

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