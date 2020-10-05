Brezilyalı futbolcunun eşi bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi
Brezilya'nın ikinci lig takımında oynayan futbolcu Bryan Borges, doğum sancıları artan hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada apartmanın girişinde doğurttu.
Brezilya'nın ikinci lig takımında oynayan futbolcu Bryan Borges, doğum sancıları artan hamile eşini hastaneye götürdüğü sırada apartmanın girişinde doğurttu.
Brezilya'nın ikinci lig takımı Náutico Capibaribe FC'de futbol oynayan Bryan Borges hamile eşinin sancılarının artması üzerine hastaneye gitti. Apartmandan çıkan çift, giriş katta zor anlar yaşadı. Borges'in hamile eşi Myllena doğum sancıları artması üzerine daha fazla dayanamayarak, apartman girişinde doğum yapmak zorunda kaldı.
GÜVENLİK KAMERASI DOĞUM ANINDA KAYITTAYDI
O anlar apartmanın güvenlik kamerasına takıldı. 0Ne yapacağını bilemeyen Borges, eşini yere indirerek, sancısını dindirmeye çalıştı. Görüntülerde, kadını çığlıklarını duyan apartman sakinleri çiftin yanına koştu. Myllena, apartman girişinde kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Cecilia ismini taktığı belirtirken, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı