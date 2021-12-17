Brezilyalı futbolcu Neymar Jr, Facebook ile anlaştı

Daha öncelerinde Twitch platformunda canlı yayınlar yapan Neymar Jr, Twitch ile Facebook Gaming arasındaki rekabette Facebook Gaming'i seçmiş oldu. Bununla beraber Twitch, bir yıldızını daha kaybetti. Neymar, Facebook Gaming ile ortaklık yapmaktan çok mutlu olduğunu açıkladı.

"OYUN OYNAMAK EN BÜYÜK TUTKUM"

Neymar Jr, Instagram'da yaptığı bir açıklamada, "Canlı yayınlarımda Facebook Gaming ile ortaklık yapmaktan çok mutluyum!", diyen Neymar Jr. "Oyun dünyası her zaman futboldan sonra en büyük tutkularımdan biri oldu ve bu tutkuyu paylaşan herkesle takılmak ve eğlenmek için sabırsızlanıyorum." sözlerine yer verdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARINI AÇIKLADI

Neymar Jr'ın Facebook ve Instagram'da 254 milyondan fazla takipçisi var ve şimdi Facebook Gaming'de küresel bir içerik oluşturucu topluluğuna katılıyor. Neymar yaptığı anlaşmada her ay birden fazla kez oyun yayını yapacak ve ayda bir kez farklı bir içerik üreticisiyle oyun oynayacak.

"NEYMAR'I AĞIRLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

Facebook Gaming'in stratejik ortak yöneticisi William Pimenta, "Neymar Jr.'ı oyunlarda küresel hayranlarıyla bağlantı kurabileceği Facebook Gaming'de ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Futbol gibi, video oyunu da insanları sınır ve diller arasında bir araya getiriyor ve içerik üreticilerini desteklemeye yönelik küresel yaklaşımımız, Facebook Gaming'i özel kılan şeylerden biridir."

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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