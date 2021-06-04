Brezilya Milli Takımı'nda futbolcular, Copa America'yı boykot etmeye hazırlanıyor

Arjantin ve Kolombiya'dan alınarak Brezilya'ya verilen Copa America boykot tehlikesiyle karşı karşıya. Brezilya Milli Takımı hocası Tite yaptığı açıklamada futbolcularının koronavirüs salgını sebebiyle turnuvada yer almak istemediğini belirtti.

Brezilya'da koronavirüs salgınının ileri boyutta olması sebebiyle Brezilya Milli Takımı futbolcuları turnuvada oynamama planları yapıyor.

FUTBOLCULAR OYNAMAK İSTEMİYOR

Real Madrid forması giyen Brezilya'nın kaptanı Casemiro'nun, takımın tepkisini göstermek amacıyla basın toplantısına katılmadığını kaydeden Tite, futbolcuların talebinin federasyona iletildiğini belirtti. Tite, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları maçlara odaklandıklarını ve Kupa Amerika'nın öncelikleri arasında yer almadığını da vurguladı.

BREZİLYA'DA VEFATLAR 470 BİNE DAYANDI

Federasyonun, kısa bir süre içinde toplanarak konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Ülkede, aralarında Pernambuco, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul'un da yer aldığı bazı eyaletler, 13 Haziran'da başlaması planlanan turnuvaya ev sahipliği yapmayacağını duyurdu. Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Kolombiya'da şiddetli protestolar, Arjantin'de ise Kovid-19 salgını nedeniyle iki ülkenin çekilme başvurusunu kabul etmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceğini hafta içinde duyurmuştu. Resmi rakamlara göre, Brezilya, Kovid-19 salgınında 470 bine yakın kişinin vefatıyla ABD'den sonra en çok kayıp yaşayan ülke konumunda bulunuyor.