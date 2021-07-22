Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı?
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Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı?

Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı?
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Tokyo 2020 olimpiyatları başladı. Günün beklenen maçlarından birisi de Brezilya - Almanya maçı oldu. Peki, Brezilya - Almanya maçı başladı mı? Brezilya - Almanya kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? Brezilya - Almanya ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Heyecanla beklenen Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarındaki maçlardan birisi de Brezilya - Almanya arasındaki maçtır. Peki, Brezilya - Almanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Almanya maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Brezilya - Almanya maç gollerini kimler attı? Detaylar haberimizde...

BREZİLYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tokyo 2020 olimpiyatları Brezilya - Almanya maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 14:30 'da TRT Spor'da yayınlanacak.

BREZİLYA - ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç şuanda 3-1 Brezilya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:

Brezilya'nın golleri:

7. dakika : Richarlison

22. dakika : Richarlison

30. dakika : Richarlison

Almanya'nın golleri:

57. dakika : Nadiem Amiri

BREZİLYA - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Tokyo'da, Uluslararası Yokohama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

BREZİLYA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE

Maçı canlı olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

BREZİLYA - ALMANYA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı? - Haberler
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