Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı?
Tokyo 2020 olimpiyatları başladı. Günün beklenen maçlarından birisi de Brezilya - Almanya maçı oldu. Peki, Brezilya - Almanya maçı başladı mı? Brezilya - Almanya kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? Brezilya - Almanya ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Heyecanla beklenen Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarındaki maçlardan birisi de Brezilya - Almanya arasındaki maçtır. Peki, Brezilya - Almanya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Brezilya - Almanya maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Brezilya - Almanya maç gollerini kimler attı? Detaylar haberimizde...
BREZİLYA - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Tokyo 2020 olimpiyatları Brezilya - Almanya maçı 22 Temmuz Perşembe günü saat 14:30 'da TRT Spor'da yayınlanacak.
BREZİLYA - ALMANYA MAÇI KAÇ KAÇ?
Maç şuanda 3-1 Brezilya'nın üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller şöyle:
Brezilya'nın golleri:
7. dakika : Richarlison
22. dakika : Richarlison
30. dakika : Richarlison
Almanya'nın golleri:
57. dakika : Nadiem Amiri
BREZİLYA - ALMANYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Tokyo'da, Uluslararası Yokohama Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.
BREZİLYA - ALMANYA MAÇI CANLI İZLE
Maçı canlı olarak TRT Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.