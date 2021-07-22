Brezilya - Almanya kaç kaç bitti? Tokyo 2020 Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? 22 Temmuz Brezilya - Almanya maçı kim kazandı?

Tokyo 2020 olimpiyatları başladı. Günün beklenen maçlarından birisi de Brezilya - Almanya maçı oldu. Peki, Brezilya - Almanya maçı başladı mı? Brezilya - Almanya kaç kaç devam ediyor? Maç bitti mi? Brezilya - Almanya maçın gollerini kim attı? Brezilya - Almanya ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?