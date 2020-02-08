"Brexit sonrası turizmde süreç lehimize işleyecek"
TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Brexit sürecinin Türk turizmini olumlu etkileyeceğini belirterek, "Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin başat pazarlarından biri İngiltere olacak" dedi.
08.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:54
TÜROFED Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Brexit sürecinin Türk turizmini olumlu etkileyeceğini belirterek, "Olağanüstü durumlar olmazsa bu sene rekor hedefleyen Türk turizminin başat pazarlarından biri İngiltere olacak" dedi.
Kaynak: Dunya.com