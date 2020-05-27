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Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor

Dün günü 36,27 dolar seviyesinden tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 35,66 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
27.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:54

Dün 36,68 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 36,27 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 azalışla 35,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 33,84 dolardan alıcı buldu.

TALEP BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Küresel petrol fiyatları, Çin'in Hong Kong'un özel statüsünü zayıflatacak adımlar atmasıyla ABD ile gerilen ilişkilerine dair endişeler nedeniyle aşağı yönlü baskıya maruz kalıyor. Uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirlerin esnetilmesinden sonra rafine ürünlere talebin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte fiyatların düşüş eğilimi gösterdiğini belirtiyor.

36,82 İLE 38,24 DOLAR ARALIĞI DİRENÇ BÖLGESİ

Öte yandan, İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü 5 tankerden 3'üncüsünün de ülkenin kara sularına girdiği açıklandı. Brent petrolde teknik olarak 36,82 ile 38,24 dolar aralığının direnç, 35,40 ile 33,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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